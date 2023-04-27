«В этом году на майские праздники безусловным лидером продаж является Россия. Объем продаж по российским направлениям несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года, напомню, что тогда был очень непростой период», — сказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Ломидзе, в прошлом году действовала акция кешбэка на туры по России, и это очень стимулировало продажи. В этом году программа не действует, поэтому путешественников поехало меньше.

Среди российских направлений самым популярным стал Краснодарский край – Анапа, Геленджик и Сочи занимают долю более 40% от всего объема продаж у туроператоров. Далее следуют Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Татарстан.

«Крыма нет, несмотря на облегчение ситуации с транспортом и снижение цен», — добавила Ломидзе.

Что касается цен на отдых в России, то в целом поездки подорожали. «Краснодарский край подорожал меньше всех. Крым подешевел. Санкт-Петербург и Ленинградская область выросли в цене в среднем на 15%, Подмосковье – плюс 15%. Также подорожали поездки в Татарстан и некоторые города Золотого Кольца», — заключила эксперт.