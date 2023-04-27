"Так, в этом году завершим еще один участок велосипедной трассы "Вело1", полностью реализуем веломаршрут "Связь трех парков" между парками Одинцовского округа, а также проложим веломаршрут от станции Раздоры до деревни Жуковка и в поселке Ржавки Солнечногорска", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.

В нем отмечается, что этим летом завершится благоустройство участка веломаршрута "Вело-1" от 91-км МКАД до ТРЦ "Июнь" и от строящейся автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в поселке Свиноедово в Мытищах. Протяженность участка составит 13,8 км.

В Одинцовском округе запланировано обустройство веломаршрута общей протяженностью порядка 2 км от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1.

В 2022 году было открыто движение по велосипедному маршруту "Вело1" на участке Яхрома — Дмитров — Дубна. Его протяженность составила более 56 километров.