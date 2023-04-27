"Летнее расписание пригородных поездов начинает действовать на Калининградской железной дороге с 1 мая. На этот период будет назначено дополнительно 49 пригородных поездов. Всего будут курсировать 155 пригородных поездов", — говорится в пресс-релизе.

При этом основная часть дополнительных электропоездов будет работать в направлении приморских курортов. Так в Зеленоградск будут ходить до 47 составов в день, в Светлогорск и Пионерский — 38. Также между этими курортами будут курсировать 11 поездов.

"В результате значительного увеличения количества поездов на маршрутах в пиковое время значительно сокращены интервалы между рейсами. По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут", — отмечает пресс-служба.

Все рейсы будут выполняться электропоездами серии ЭС2Г "Ласточка", курсирующих как со всеми остановками, так и с минимальным количеством остановок с целью сокращения времени в пути.

Как сообщалось, в летних сезонах 2021-2022 годов КЖД заметно нарастила пассажиропоток в направлении приморских курортов региона.