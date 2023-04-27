По данным следствия, в течение 2021-2022 годов гендиректор турфирмы обещала клиентам организовать отдых как в России, так и за границей. Деньги за свои услуги она принимала как наличными, так и просила клиентов делать безналичные переводы на свою личную банковскую карту, карту родственников, а также на расчетный счет компании.

Однако, когда клиенты приезжали в аэропорты, на вокзалы, там их никто не ждал. В телефонных разговорах и при личных контактах директор турфирмы ссылалась на трудности в оформлении поездок из-за происходящих событий в стране.

Отмечается, что в итоге деньги она никому не вернула.

Пострадавшими по делу в настоящее время проходят 59 человек, ущерб, нанесенный им оценивается в 5 млн рублей, говорится в сообщении.

При этом заявления от обманутых клиентов продолжают поступать в правоохранительные органы.

Дело расследуется по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фигурирующая в деле турфирма работала с 2012 года. До 2021 года проблем с турпоездками, которые она организовывала, не было, говорится в пресс-релизе.