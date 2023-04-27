"Гости Аркаима смогут увидеть первое из обнаруженных поселений "Страны городов" и прилегающий к нему археологический комплекс впервые после начала работ по его реконструкции", — отмечается в сообщении.

Экскурсия рассчитана на четыре часа, включает посещение родников "Пряткины ямы", откуда берут начало реки Тобол и Урал, и самого археологического комплекса "Синташта". На территории комплекса туристы увидят место проведения раскопок на поселении Синташта, курганы, в одном из которых были обнаружены отпечатки колёс древнейшей в мире колесницы, раскопки грунтового могильника (комплекса алакульских захоронений, открытого в 2021 году) и Большой синташтинский курган.

"Мы разрабатывали маршрут экскурсии так, чтобы как можно лучше познакомить гостей с древним миром. Неспроста мы начинаем от родников "Пряткины ямы", ведь вода — это важнейший ресурс в степи. Мы хотим, чтобы каждый, кто посетит экскурсию, увидел не только яркие внешние черты синташтинской археологической культуры, такие, как колесницы, бронзовое оружие, предметы быта, которые можно увидеть в музее Аркаима, но и ощутил вокруг себя это огромное пространство. Ведь даже маршрут от Аркаима до Синташты — это часть погружения в ту эпоху: расстояние, которое мы проедем за 30-50 минут в одну сторону, древние люди верхом на лошади преодолевали целый день", — пояснил заместитель директора заповедника "Аркаим" Юрий Макуров, слова которого приводятся в сообщении.

Экскурсии будут проводиться бесплатно в течение мая и июня в рамках проекта "Синташтинский феномен", выигравшего грант президента РФ. Планируется провести 50 экскурсий.

Синташтинский археологический комплекс составляют несколько археологических памятников — поселение Синташта, давшее название культуре укреплённых поселений, самое знаменитое из которых Аркаим, курганы бронзового века и Большой Синташтинский курган. Раскопки комплекса активно велись в 1970-1980-е годы, но долгие годы после этого Синташтой никто не занимался. В 2022 году благотворительный фонд "Аркаим" выиграл грант фонда Президентских грантов на реабилитацию археологического комплекса "Синташта" и создание археологического парка.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века на территории Бредниского района Челябинской области, открытое более тридцати лет назад. Для охраны этого исторического объекта и многих других расположенных в этом районе памятников древности и природных ландшафтов был создан заповедник, в этом году получивший статус историко-археологического музея-заповедника.