Как сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, оба объекта входят в состав ансамбля "Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)".

В 1851 году по западной границе Невской заставы прошла линия железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Благодаря удобству транспортировки сырья и готовой продукции по воде за Невской заставой сформировалась крупнейшая фабрично-заводская зона Петербурга, где Петровская и Спасская бумагопрядильные и ткацкие фабрики были одними из самых крупных предприятий. В настоящее время комплекс зданий используется различными частными предприятиями.