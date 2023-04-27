Результаты исследования показывают, что чаще всех на праздники будут работать сограждане 18-24 лет и 25-34 лет — по 30% респондентов соответственно.

Среди россиян 35-44 лет работать в праздники будут 29% респондентов, среди сограждан 45-59 лет — почти каждый четвертый (24%), а среди участников опроса в возрасте от 60 лет эта доля составит 6%, отмечают социологи.

Согласно опросу, мужчин, планирующих поработать в период праздников, оказалось больше, чем женщин — 24% и 18% респондентов соответственно.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.