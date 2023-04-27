Число российских туристов, посетивших Японию в первом квартале 2023 года, составило 6,4 тыс. В марте островное государство посетили 3,4 тыс. россиян.

Общий турпоток в Японию за первые три месяца составил 4,79 млн, это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В марте Японию посетили 1,82 млн человек, это 65,8% от количества приехавших в марте 2019 года.

Тройку лидеров въезда в Японию в январе-марте возглавила Южная Корея (1,6 млн), за ней следуют Тайвань (786,7 тыс.) и Гонконг (416,2 тыс.).