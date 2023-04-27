"С 1 мая в Ярославской области стартует сезон навигации", — говорится в сообщении.

В облправительстве отметили, что на городских маршрутах внутреннего водного транспорта Ярославль-Толга и Ярославль-Вакарево пассажирам будет предложена гибкая тарифная политика.

"Стоимость разовой поездки за наличный расчет составит 80 рублей, при оплате банковской картой — 60 рублей, при оплате проезда с применением транспортной "Якарты" — 44 рубля", — отмечается в пресс-релизе.

Власти рассчитывают, что такая тарифная политика поможет интегрировать водный транспорт в единую общегородскую систему, поскольку оплата "Якартой" уже доступна в автобусах и электротранспорте Ярославля.