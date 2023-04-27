«С 1 июня еженедельно из Москвы в столицу Урала будет выполняться до 98 рейсов, а из Санкт-Петербурга — до 35. За счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Свердловской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», — говорится в сообщении.

Ежесуточная частота полетов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» между Москвой и Екатеринбургом вырастет до 14 с нынешних 10: до 9 рейсов будет выполнять «Аэрофлот», до трех рейсов — «Россия», до двух рейсов — «Победа». На направлении Санкт-Петербург — Екатеринбург частота полетов увеличится с нынешних 3 до 5 в сутки: «Россия» будет выполнять четыре рейса и один ежесуточный рейс — «Победа». В аэропортах Шереметьево и Пулково жители уральского региона могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети Группы «Аэрофлот».

Кроме этого, в летний сезон «Аэрофлот» предлагает жителям Урала прямые рейсы из Екатеринбурга к популярным местам отдыха: Сочи (ежесуточно), Минеральные Воды (ежесуточно), Стамбул (до четырех рейсов в неделю), Анталья (ежесуточно) и Ереван (до трех рейсов в неделю). Дополнительно авиакомпания «Победа» будет выполнять ежедневные рейсы в Сочи и дважды в неделю в Анталью.