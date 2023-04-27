"Для всех, кто переживал и интересовался... Огромная благодарность за работу Администрации Янтарного муниципального округа! Продолжаем подготовку к пляжному сезону", — написал Ермак, приложив фотографии сертификатов двух наград.

Как пояснили "Интерфаксу" в администрации Янтарного, речь идет о пляжах "Янтарный" и "Центральный". Их общая протяженность составляет порядка 1 тыс. метров. Они отвечают высоким стандартам качества и экологии, оборудованы раздевалками, зонтиками, лежаками. Также там есть спасательные посты и предусмотрена возможность для отдыха маломобильных граждан. Ширина зон отдыха составляет 100 и более метров.

В первый раз Янтарный был удостоен престижной награды "Голубой флаг" в 2016 году, получив его первым в РФ. Муниципалитет пока является единственным от Калининградской области участником программы.

Международная награда "Голубой флаг" (Blue Flag или BF) в виде сертификата присуждается ежегодно перед началом пляжного сезона. Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о том, что человеку здесь обеспечен комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки, других услуг), организована работа медиков и спасателей, есть охрана и видеонаблюдение. Основные критерии: чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда — возможность пользоваться пляжем людьми с ограниченными возможностями. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году.