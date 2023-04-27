"Неизменной популярностью у гостей и жителей Подмосковья пользуются речные круизные направления. Мы работаем как с прогулочными рейсами, например, из Коломны, где уже 30 апреля можно отправится в полуторачасовое путешествие. Так и с теплоходами, которые делают длительную остановку в наших городах, например, в Дубне — для таких туристов заранее прорабатываются варианты экскурсионных программ", — приводятся в сообщении слова первого замминистра культуры и туризма Московской области Алексея Шимко.

Он отметил, что в 2021 году выбор в пользу такого отдыха сделали более 19 тысяч человек, в 2022 их количество превысило 47 тысяч.

Первые прогулки на теплоходе по Москва-реке организуют в Коломне 30 апреля, уточнили в министерстве.