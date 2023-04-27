Автомобильные пункты пропуска Пограничный, Полтавка и Краскино будут работать ежедневно; Турий Рог — шесть дней в неделю, выходным будет 7 мая.
Не изменится режим работы железнодорожных пунктов пропуска Пограничный, Махалино и Хасан.
В дни майских праздников центры электронного декларирования Дальнего Востока — Владивостокский и Дальневосточный — будут ежедневно оформлять декларации на товары. Это позволит обеспечить бесперебойное перемещение товаров и транспортных средств через границу, говорится в сообщении.
Круглосуточно будут работать сотрудники таможенных постов, расположенных в крупных морских портах Приморья: Владивосток, Славянка, Зарубино, Восточный.