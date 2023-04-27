Сегодня в 11:13 Пункты пропуска в Приморье на границе с КНР в праздники продолжат работу в обычном режиме

ВЛАДИВОСТОК. 27 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — Пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае в майские праздники будут работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Автомобильные пункты пропуска Пограничный, Полтавка и Краскино будут работать ежедневно; Турий Рог — шесть дней в неделю, выходным будет 7 мая. Не изменится режим работы железнодорожных пунктов пропуска Пограничный, Махалино и Хасан. В дни майских праздников центры электронного декларирования Дальнего Востока — Владивостокский и Дальневосточный — будут ежедневно оформлять декларации на товары. Это позволит обеспечить бесперебойное перемещение товаров и транспортных средств через границу, говорится в сообщении. Круглосуточно будут работать сотрудники таможенных постов, расположенных в крупных морских портах Приморья: Владивосток, Славянка, Зарубино, Восточный.

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