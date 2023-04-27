Этот гастрофестиваль традиционно проводится в мае — в сезон урожая тихоокеанской мидии. Морепродукты для ресторанов-участников поставляют приморские компании.

В дни фестиваля все заведения предлагают мидии в соусах по фиксированной цене: 300 граммов мидий обойдутся посетителям заведений-участников в 390 руб., 500 граммов — 590 руб.

Организаторы отмечают, что стоимость не изменилась с прошлого года.

Для создания необычных рецептов блюд из мидий будет задействован искусственный интеллект.

С использованием нескольких нейросетей и с участием шеф-повара будет разработан не только рецепт приготовления, но и подача блюда.

Кроме того, будет работать фотовыставка, работы на которой также будут сгенерированы нейросетями.

"На фотореалистичных иллюстрациях будут изображены так называемые терруары — специфическая местность, где добываются ингредиенты дальневосточных блюд. Задача выставки — показать, каким видится наш регион через призму искусственного интеллекта и, соответственно, расхожих представлений о Дальнем Востоке, на которых этот интеллект учится", — говорится в сообщении.

Также в этом году в рамках городского праздника "МидияСаммит" выступят музыкальные группы, художники представят инсталляции, перформансы и арт-объекты.

Фестиваль мидий в 2023 году пройдет во Владивостоке в шестой раз. За все время проведения этого гастрофестиваля было реализовано более 23 тонн мидий , это свыше более 50 тыс. порций.

Мидии — довольно крупные двустворчатые моллюски с раковиной, они прикрепляются к камням, образуя обширные подводные колонии. Сегодня мидии не только добывают, но и выращивают на морских фермах.