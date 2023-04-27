"С 29 апреля в центральных, южных и западных районах вводится особый противопожарный режим", — говорится в сообщении.

Он будет действовать в Иркутске, Ангарске, Саянске, Зиме, Тулуне, Усолье-Сибирском, Черемхове и Свирске, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Усольском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах.

Во время его действия запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещать леса.