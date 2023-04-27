«В частности, документ обязывает туроператора и турагента при реализации турпродукта обеспечить туриста возможностью за отдельную плату согласиться или отказаться от оказания услуги по добровольному страхованию рисков, связанных с путешествием. При этом исполнение обязательного требования зависит от третьего лица – страховой компании, которая не является участником договора о реализации туристского продукта», – сказано в письме.

Как отметил Уманский, страховые компании ввиду экономической нецелесообразности или отсутствия интереса к услуге могут не предлагать такой продукт, и полисы будут просто отсутствовать на товарном рынке. Тогда туроператоры не смогут исполнить основное требование этого законопроекта.

«В свою очередь, непредоставление либо неполное предоставление информации потребителю является нарушением положений закона РФ «О защите прав потребителей» и может повлечь для туроператоров и турагентов административную ответственность», – предупреждает РСТ.

По словам президента РСТ, также в законопроекте необходимо уточнить правила информирования туристов о добровольном страховании, определить четкий перечень услуг, входящих в категорию «сопряженных с рисками причинения туристу во время путешествия вреда жизни и здоровью».

Законопроект о добровольном страховании туристов во время путешествий по РФ был внесен в Госдуму 22 марта.

Как ранее рассказала замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Наталья Костенко, туристу будет предлагаться платная страховка, чтобы в случае травм он мог рассчитывать на оперативную медицинскую помощь. Стоимость добровольного страхования будет регулироваться рынком. Поскольку страховка добровольная, то турист вправе отказаться от такой услуги, и тогда его будут обслуживать медучреждения по полису ОМС.

По словам депутата, этот законопроект – промежуточный этап в решении проблемы доступности медицинской помощи туристам в отдаленных местах страны.