"Мы хотим реанимировать проект, который мы реализовывали раньше — это взаимный обмен группами школьников на период летнего отдыха. Так, школьники из Санкт-Петербурга поедут в Дагестан, а дагестанские ребята поедут в Питер. У нас уже заключены соответствующие соглашения с 8 районами Петербурга. Мы планируем организовать хотя бы 2 смены", — приводятся в сообщении слова руководителя представительства Дагестана в Санкт-Петербурге Гасана Гасанова.

Отмечается, что сейчас также заключено соглашение с одним из туроператоров, который через свое представительство в Санкт-Петербурге будет направлять организованные группы туристов в республику, чтобы те не ездили "дикими маршрутами".

"Уже сформированы 4 спортивных коллектива, которые приедут в Дагестан для проведения летних сборов. Подготовлена группа из 30 человек, которая приедет на юбилей советской писательницы Ольги Форш", — уточняется в сообщении.