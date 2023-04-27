"Максимальная температура воздуха на городской метеостанции достигла плюс 21,8, что на 0,2 градуса выше, чем было 24 и 25 апреля", — написал синоптик в телеграм-канале.

Между тем в четверг в город придет существенное похолодание.

По данным начальника Гидрометцентра северной столицы Александра Колесова, в начале дня Петербург еще будет находиться в теплом секторе циклона, и температура воздуха ожидается в районе плюс 10-12 градусов. Но в середине дня начнется дождь, и к вечеру термометры могут показать плюс 6 — плюс 7 градусов.

Тем временем в Ленинградской области, добавил Колесов, тепло пока сохранится: в восточных и центральных районах возможно до плюс 20 градусов и выше. При этом там будут наблюдаться ливни и грозы, вероятно усиление ветра.