"Марафон "На одной волне" — это новое звучание известных хитов, интерес к которым бывает не меньше, чем к исходным версиям. Поэтому мы не ограничились одной площадкой, а масштабировали этот проект на парковые территории 50 муниципалитетов Подмосковья", — приводятся в сообщении слова директора АНО "Мособлпарк" Ксении Васильевой.

Всего запланировано 50 концертов, первые состоятся 29 апреля в парках Домодедово, Орехово-Зуево, Шаховской, Серебряных прудах и Ленинском округе. Завершится марафон 2 сентября.

Мероприятие проводится в рамках реализации специальных областных проектов министерства культуры и туризма Московской области.