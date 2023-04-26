Подросток из Екатеринбурга позвонил в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и сообщил, что он вместе с мамой находится на склоне хребта Ачишхо. Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму и находилась без сознания.

"Спасатели на вертолете Ка-32 вылетели к их предполагаемому месту нахождения. Обнаружив маму с подростком на заснеженном склоне горы Ачишхо на высоте 1 тыс. 850 метров над уровнем море, сотрудники ЮРПСО МЧС России с применением бортовой лебедки спустились к туристам. На борт воздушного судна пострадавших подняли используя спасательную косынку и носилки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед подъемом на борт юноше наложили вакуумную шину на ногу, а женщине зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и установили инфузионную систему (капельницу). Позже пострадавших передали врачам скорой помощи.

Также сообщается, что подросток и его мать отправились в поход по закрытому на настоящий момент 13 маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам, не зарегистрировав его у сотрудников МЧС.