На выставке будет представлено около 50 произведений одного из самых ярких и последовательных представителей современного отечественного абстрактного искусства, относящихся к различным периодам его творчества.

"Это первая персональная выставка Ваулина в Русском музее. Ваулин — живописец и график, для которого работа с цветом стала одним из определяющих факторов формирования собственного художественного языка. За годы его творческой карьеры в живописи и графике можно проследить определенную эволюцию стиля через смену предпочтительных оттенков, сюжетов, а также манеры письма. Живописный язык Ваулина — язык обобщений и ассоциаций", — отмечают в музее.

Произведения Ваулина находятся в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, Горбачев-Фонде (Москва), Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской, Музее "Садовое кольцо", Музее современного искусства Панамы (MoMa), коллекции фонда Лючано Бенеттона (Италия), коллекции Константина Елютина, а также в частных коллекциях в России, Нидерландах, Испании и США.