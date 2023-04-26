"Мы традиционно наблюдаем большой пассажиропоток в сообщении с Ростовом-на-Дону, поэтому в этом году было принято решение запустить по этому направлению два новых поезда", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что поезд N99/100 будет курсировать ежедневно, поезд N195/196 — раз в неделю.

Поезд N99/100 сделает первый рейс из Симферополя 27 апреля, из Ростова-на-Дону — 28 апреля. В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, включая штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров.

Поезд N195/196 совершит первый рейс из Симферополя 3 мая, из Ростова-на-Дону — 4 мая. В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны (в том числе с питанием), а также вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" в конце апреля запустит два дополнительных поезда N175/176 и N177/178 из Москвы в Симферополь через Воронеж и Ростов-на-Дону. Они будут курсировать до начала октября.

Также из-за повышенного спроса накануне майских праздников компания запустит дополнительный поезд N159/160 из Москвы в Симферополь, который совершит по два рейса в каждом направлении.

Оператор перевозок прогнозировал рост пассажиропотока в период майских праздников в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 200 тыс. человек.

В 2022 году ГСЭ перевез поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).