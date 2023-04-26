"Покровская башня в новом туристическом сезоне сможет постоянно принимать гостей. Музей-заповедник проведет частичную музеефикацию объекта, подготовит тематические экскурсии. Первое крупное мероприятие запланировано в Покровской башне уже на 29 апреля. Главным событием дня станет благотворительный концерт ансамбля студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории", — отмечается в сообщении музея.

Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: оснащение необходимым оборудованием, установку лавочек и урн для мусора.

Для гостей и жителей Пскова в этот день также будет проведена презентация Покровской башни и демонстрация исторического фильма.

Покровская башня входит в состав крепостных стен Окольного города и является уникальным памятником военно-оборонного зодчества XVI-XVII вв.

Она сыграла исключительно важную роль на заключительном этапе Ливонской войны. В 1581 г. войско польского короля Стефана Батория потерпело поражение у стен Покровской башни. Пятимесячная осада Пскова не принесли успеха врагу, после чего было подписано перемирие между Россией и Речью Посполитой сроком.

В 1701-1702 гг. повелением Петра I Псковская крепость модернизируется. С башен снимают шатры, сами башни засыпаются изнутри и снаружи землей и превращаются в могучие бастионы. В XVIII в. в связи с частичной перепланировкой города сносятся многие стены и башни, улицы расширяются. Псковским укреплениям грозило полное уничтожение. Однако Археологическому обществу Пскова удалось отстоять псковские укрепления и провести незначительные ремонтные работы для их сохранения.

В 1957-1962 гг. была проведена частичная реставрация Покровской башни и примыкающих к ней крепостных стен.

Особый урон Покровской башне был нанесен при пожаре, произошедшем в 1995 г. При этом полностью сгорел шатер над башней. В мае 2010 г. начались работы по восстановлению шатра Покровской башни, которые завершились в декабре 2010 г.