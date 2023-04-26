"С 29 апреля прибывающие в Китай могут заменить результаты ПЦР-тестирования на экспресс-тестирование на антиген. Анализ должен быть проведен не ранее чем за 48 часов до посадки на рейс. Авиакомпании больше не будут проверять справки с результатами тестов перед посадкой на борт", — пишет издание.

В то же время представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин напомнила, что пассажирам перед въездом/выездом необходимо соблюдать правила профилактики эпидемий, чтобы обеспечить себе безопасное путешествие и возвращение домой.

В настоящее время туристам перед поездкой в Китай необходимо заполнить декларацию и получить специальный "код здоровья". Для этого нужно загрузить в WeChat или на сайт таможни отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов, главную страницу загранпаспорта и маршрутную квитанцию авиабилета. После загрузки результата теста и заполнения декларации сформируется QR-код, который нужно показать в аэропорту прибытия.