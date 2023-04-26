"На курортах Карачаево-Черкесии забронировано более 75% номерного фонда, а в ряде крупных и популярных отелей уровень бронирования достигает 95%. Это почти на 5% превышает показатели за прошлогодние майские выходные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярными у туристов традиционно остаются всесезонные туристско-рекреационные комплексы "Домбай", "Архыз", "Медовые водопады" и Тебердинский национальный парк.

"На курорте Домбай на сегодняшний день продолжается горнолыжный сезон, и продлится он до середины мая. Для гостей на курорте работают 8 канатных дорог, подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, в том числе широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов", — говорится в сообщении.