"Популярность Куршской косы у отечественных туристов растет с каждым годом. Многие люди приезжают к нам отдыхать по несколько лет подряд. В прошлом году нацпарк посетили около 900 тыс. гостей, что стало рекордом за всю историю. Ожидаем, что в этом году их количество вырастет. Прогнозируем, что можем принять по итогам порядка 1 млн человек", — сказал Калина.

По его словам, на косу едут как организованные туристы, так и те, кто путешествует самостоятельно или нанимает индивидуальных экскурсоводов. В прошлом году нацпарк посетило больше 3 тыс. различных групп туристов. Гостей на косу организованно везут порядка 30 туристических фирм, с которыми сотрудничает парк. Ежедневно на территорию приезжает примерно до 10 групп на больших и малых автобусах.

"В прошлом году организованных туристов мы приняли более 100 тыс. человек. В текущем году рассчитываем, что их число составит 150-170 тыс. Возможно, в их число войдут и гости из Китая, которых нам обещают крупные турфирмы страны", — добавил директор.

Как сообщалось, в преддверии летнего сезона нацпарк активно готовит и обновляет свою инфраструктуру к приему посетителей. Так, реконструирован въезд на косу, дорога, созданы новые площадки и парковки для автотранспорта.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.