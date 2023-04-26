"Да, безусловно, мы видим риски распространения, они безусловно реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье. И, конечно же, для людей с ослабленным иммунитетом, и для тех, кто не хочет заболеть — это маска и чистые руки", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что подвариант "Арктур" — "самый контагиозный, самый заразный из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов". Данный подвариант может поражать большие группы.

Попова заявила, что в стране "несколько замедлился темп снижения (заболеваемости коронавирусом)".

"Предыдущие три недели темп снижения составлял 14-16% неделя к неделе. Эта неделя, прошедшая, первая, когда темп составил чуть меньше 10. То есть мы останавливаемся в снижении", — сказала Попова.

Также она сообщила, что в РФ все больше выявляется случаев заболевания "Арктуром" на разных территориях страны. Так, случаи зафиксированы в Иркутской, Ростовской областях, Крыму и Москве.