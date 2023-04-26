"Одним из ключевых успехов некоторых стран в сфере туризма является бесплатная виза по прибытии, и Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип. Подобный механизм оказывает позитивное влияние на въездной туризм, в других странах он способствует росту турпотока и, соответственно, доходов отрасли", — пишет издание со ссылкой на министра по туризму республики Дайану Гэмаж.

Она сказала, что введение бесплатных виз по прибытии способно увеличить инвестиции в экономику Шри-Ланки, а выгода от запуска механизма намного больше, чем текущие доходы от платной визы.

"Я думаю, что лучше забыть о визовом сборе в $50 с одного туриста и привлекать путешественников, которые тратят около $1000 в день", — добавила министр.

По словам Гэмаж, скоро иностранным туристам в стране предложат travel pass, который включает все ключевые достопримечательности Шри-Ланки.

Кроме того, власти Шри-Ланки рассматривает возможность введения системы "золотая виза" для инвесторов, которые готовы вложить $250 тыс. в одобренный правительством проект.

С 1 декабря 2022 года ланкийская виза по прибытии стоит $60, а за электронную визу (ETA) нужно отдать $50.

По данным Управления по туризму (SLTDA), из России с 1 января по 31 марта приехало почти 80 тыс. туристов, это 24% всего иностранного турпотока. По итогам 2023 года страна ожидает более 225 тыс. российских туристов.