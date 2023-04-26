"С 1 июня возобновятся межрегиональные речные перевозки на "Валдаях", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о рейсах в Казань и Свияжск, которые пользовались большим спросом в прошлом году. По данным пресс-службы, загрузка составляла порядка 90%.

В этом году пассажирам данных рейсов будут предложены экскурсионные программы по туристическим объектам Татарстана и Чувашии, а также туры выходного дня с ночевкой, отмечается в пресс-релизе.

Также готовятся к запуску регулярные пассажирские перевозки по маршруту "Чебоксары-Нижний Новгород".

"В целях увеличения количества рейсов перевозки по маршруту "Чебоксары — Нижний Новгород" планируется осуществлять на паритете с Нижегородской областью", — уточняют в пресс-службе.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.