"ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение на разработанную проектно-сметную документацию объекта "Строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры ФГУП "КЖД" с организацией пригородного сообщения", — говорится в сообщении в телеграм-канале предприятия.

По информации КЖД, проект строительства предусматривает прокладку 14 км пути, строительство одного железнодорожного путепровода, трех автодорожных путепроводов и двух малых искусственных сооружений, а также 250-метровой платформы островного типа с навесом рядом с терминалом аэропорта.

Кроме того, будут установлены 7 стрелочных переводов, построены два модульных поста, контрольно-пропускной пункт и павильон для обслуживания пассажиров, а также три пункта обогрева и кондиционирования для монтеров пути.

Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщал, что железнодорожную ветку к аэропорту Симферополя планируется подвести к 2025 году, проект строительства поручил реализовать вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В марте 2021 года ФГУП "Крымская железная дорога" объявило и провело тендер на проектирование однопутной ветки к аэропорту Симферополя с начальной ценой более 286 млн рублей, о его результатах не сообщалось. Предполагалось, что стоимость строительства объекта составит 7 млрд рублей (с НДС) в ценах соответствующих лет.

Участок желдороги включен в обновленную федеральную целевую программу социально-экономического развития Крымского полуострова.

"Крымская желдорога" основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. В декабре 2015 года предприятие передано в собственность РФ, в ведение Росжелдора, в январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога".