"Корректировки вносятся в связи с предполагаемым строительством гостиницы на территории существующей платной парковки, расположенной между улицами Союзной и Благовещенской в историческом центре города", — сообщила пресс-служба гордумы.

В частности, на период строительства гостиницы предлагается увеличить парковочное пространство на территории, примыкающей к площади Ленина между улицами Советской и Менделеевской (неподалеку от здания правительства региона и Тульского кремля — ИФ).

Как пояснил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству горадминистрации Александр Леоненко, схема размещения временной парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.

Парковка на улице Союзной с 1 июня по 30 сентября будет бесплатной, новое парковочное пространство на площади Ленина начнет работать с 1 октября этого года.

Как сообщалось, в исторической части Тулы планируется строительство четырехэтажной гостиницы на 172 места. Инвестор намерен затратить более 2 млрд рублей. В проекте предусмотрен подземный паркинг вместимостью от 180 мест.

Также сообщалось о программе ревитализация исторической части Тулы на площади 124 га. Необходимый объем финансирования предварительно составляет 7,9 млрд рублей. Всего планируется реконструировать 37 объектов недвижимости.

Основная часть работ по восстановлению исторического центра города была завершена в 2020 году к 500-летию Тульского кремля.