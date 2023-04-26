"Мы планируем продолжить выполнение самых популярных программ. А это значит россияне вновь смогут поехать на Байкал в Республику Бурятия, на Алтай, в Карелию, в Казань, республики Северного Кавказа. В рамках туристических программ путешественники смогут ближе познакомиться с другими регионами России, посетить знаковые достопримечательности и другие точки притяжения", — рассказали в компании.

Татарстан

Как отметили в FUN&SUN, полетная программа из Москвы в Казань запланирована с 9 июня по 26 августа. Вылеты еженедельно по пятницам и вторникам будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии".

Дагестан

Чартерная программа в Дагестан будет организована в два этапа. Сперва туристам предложат короткие туры на майские праздники в период 29 апреля – 11 мая. А летом, начиная с 3 июня и по 26 августа, чартеры "Уральских авиалиний" будут летать еженедельно по субботам из Москвы в аэропорт Махачкалы. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться на блоках мест "Уральских авиалиний" еженедельно по субботам.

Карелия

Чартерная программа в Карелию стартует 8 июня. До 27 августа вылеты будет выполнять еженедельно по четвергам и воскресеньям авиакомпания "Уральские авиалинии".

Алтай

Полетная программа на Алтай стартует 11 июня из Москвы, вылеты будут выполняться до 10 сентября еженедельно по воскресеньям с прилетом в аэропорт Горно-Алтайска. Из Санкт-Петербурга полетная программа будет организована на блоках мест "Уральских авиалиний" и стартует с 17 июня по субботам.

"Выбор аэропорта прибытия обусловлен его расположением, так как оттуда стартуют экскурсионные туры по горному Алтаю, также удобно добраться в Белокуриху, которая является популярным местом отдыха в Алтайском крае", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Бурятия

Полетная программа из Москвы на Байкал в Республику Бурятия запланирована с 24 июня по 2 сентября. Еженедельно по субботам с прибытием в воскресенье рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии".

"В рамках чартерной программы в Бурятию можно совместить отдых на Байкале и посещение Монголии. Заезды по комбинированным турам предполагаются 15, 29 июля и 19 августа", — отметили в FUN&SUN.

На базе чартерных рейсов туроператор предлагает несколько программ в форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси".

Другие регионы

Также в летнем сезоне туроператор планирует программы из Москвы на блоках мест регулярных рейсов в Иркутскую область на Байкал, в Чечню, Северную Осетию-Аланию и в Калининград из Москвы и Петербурга.

Кроме того, с июня стартуют туристические программы из Москвы в регионы Дальнего Востока на блоках мест авиакомпании "Аэрофлот". Среди них – Камчатка (с 9 июня по 15 сентября), Сахалин и Владивосток (с 16 июня по 25 августа).

Все программы включают перелет, проживание, трансферы и экскурсии.