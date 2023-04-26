"До конца недели сервис запустят в Химках, Долгопрудном и Мытищах. Планируется, что жителям Подмосковья станут доступны 2500 электровелосипедов", — говорится в сообщении.

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Аптекина, прокат электровелосипедов впервые стал доступен в Подмосковье.

"Появление электровелосипедов также станет отличной тенденцией по развитию транспортной инфраструктуры — начать или завершить аренду можно возле станций метро и МЦД, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Это позволит сократить длину пеших маршрутов и сэкономить время в пути", — цитирует Аптекина пресс-служба министерства.

Там отметили, что транспорт относится к категории "велосипеды", поэтому для поездки не нужны права.