"В Узбекистане туризм считается приоритетной сферой. Мы договорились о взаимном обмене профессиональными делегациями, чтобы презентовать Тюменскую область, посмотреть возможности Узбекистана. Основная задача — создать условия для путешествий. Потенциал и искренне желание развивать сотрудничество есть", — приводятся в сообщения слова губернатора Александра Моора.

Согласно сообщению, Тюменская область готова предложить жителям Узбекистана оздоровление на термальных источниках. В свою очередь тюменцев может заинтересовать богатая история, культура и климат Узбекистана.

На сегодняшний день прямые рейсы из Тюмени в Ташкент совершаются раз в неделю по четвергам. Время в полете — менее 3 часов. В случае реализации совместной программы число рейсов может быть увеличено.