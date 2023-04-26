"Это на треть больше, чем в 2021 году. По сравнению с доковидным 2019 годом выездной турпоток восстановился на 77%", — сказал глава города во время отчета в Законодательном собрании города в среду.

Он отметил, что доля возвратных визитов за последние четыре года поднялась с 25% до 40%.

Две трети внутреннего турпотока — люди от 18 до 44 лет.

Беглов добавил, что в прошлом году среди основных причин поездок в Петербург гости города впервые назвали крупные мероприятия.

"Все последние годы мы расширяли календарь культурных событий. Это зимний фестиваль огня "Рождественская звезда", весенний Петровский фестиваль огня, осенний фестиваль света, летний водный фестиваль "Петровская акватория" и другие", — поделился градоначальник.