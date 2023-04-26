Проект предусматривает 12 км горнолыжных трасс, две кресельные канатные дороги протяженностью 1,5 км каждая, системы искусственного оснежения, а также зоны отдыха туристов и зоны проживания на 225 мест.

"К сентябрю этого года завершим проектирование канатной дороги, после чего зайдем в Главгосэкспертизу. А завершить строительство первой очереди курорта планируем до 2025 года", — сказал исполнительный директор "Приморье Спортотельинвеста" Николай Шленцов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что комиссия правительства РФ по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для создания курорта.

Инвестору будет выделен льготный кредит в размере 6,67 млрд рублей (2 млрд рублей в 2023 году, 4,5 млрд рублей в 2024 году) под 4% годовых, который предоставит банк ДОМ.РФ. Погашаться заем будет в течение 15 лет.

ООО "Приморье Спортотельинвест" создано в мае 2019 года. Согласно ЕГРЮЛ, бенефициаром компании является Николай Шленцов, бывший гендиректор ООО "Юниверсити Плаза" (Сочи).