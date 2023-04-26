Отмечается, что туристический поток в Пермском крае прошлом году стал рекордным. Ранее максимальный показатель турпотока был зафиксирован в 2019 году, тогда регион посетили 753 тыс. человек.

По данным Росстата, которые приводит пресс-служба губернатора и правительства региона, средний прирост турпотока по России в 2022 году составил 10%, а в Поволжье — 11%.

По мнению главы региона Дмитрия Махонина, продвижение туризма позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие края, создавать новые рабочие места.

"Пермская земля богата уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками и красивыми видами, а также историей. У нас отличные возможности для отдыха на любой вкус: круизного, экологического, культурно-познавательного, промышленного и санаторно-курортного туризма. В каждой территории региона есть уникальные обычаи и традиции, которые привлекают гостей — прилагаем усилия, чтобы этот интерес к ним возрастал", — приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным пресс-службы, в прошлом году организации индустрии гостеприимства оказали услуг на 10,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее.

В 2023 году краевое Минтуризма совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и туроператорами подготовили более 100 туристических маршрутов к 300-летию Перми. Они позволят жителям Прикамья и гостям из других регионов страны в течение одного или трех дней знакомиться с городом самостоятельно или в составе экскурсионных групп.