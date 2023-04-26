"В связи с аварией на водоводе Эшкаконского гидроузла на территории КЧР 15 тыс. абонентов в Кисловодске остались без воды. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 26 апреля к 18:00. Выход на рабочий режим и восстановление подачи воды планируется к полуночи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 апреля в 22:00 на стальной водной магистрали (диаметром 700 мм) Эшкаконских ОСВ обнаружили утечку. С момента аварии там работают 10 специалистов и 5 единиц техники эксплуатирующей организации.

Без воды остались около 100 улиц, проспектов и переулков, а также 2 поселка (Луначарского и Ново-Кисловодский), 19 санаториев и ряд социальных объектов.

На время отключения воды Предгорный "Межрайводоканал" (кисловодский филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал") организует подвоз воды автоцистернами предприятия.