"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" четыре раза в неделю, начиная с 26 мая. С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными. Также с 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталью будут вылетать рейсы авиакомпании "Победа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо рейсов из Волгограда "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы.