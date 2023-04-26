В первый рейс из Махачкалы поезд отправится в пятницу в 13:46 и прибудет в Ростов-на-Дону 29 апреля в 9:09. В обратный рейс с вокзала Ростов-Главный состав отправится в тот же день в 18:15 и прибудет в Махачкалу 30 апреля в 13:35.

"В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. При его формировании учтены национальные традиции республик Северного Кавказа, т.е. предусмотрены вагоны с разделением на мужские и женские купе. Также предусмотрены специализированные купе для маломобильных пассажиров", — говорится в сообщении.

Поезд будет ходить через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, из Ростова — по нечетным.

Отмечается, что в пути следования запланированы остановки на станциях Кизилюрт, Хасавюрт, Гудермес, Червленная, Ищерская, Моздок, Прохладная, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир Ростовский, Кавказская, Тихорецкая, Кущевка, Батайск.