"Средний процент бронирования средств размещения на майские праздники на 5% ниже, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в ответе на запрос агентства.

При этом, по данным управления, в Севастополе наблюдается снижение цен на услуги гостиниц в среднем на 10-15%. Сведений о критическом состоянии каких-либо объектов туристической отрасли из-за снижения турпотока в ведомство не поступало.

Как сообщалось, за майские праздники 2022 года Севастополь принял 20 тыс. туристов — это в три раза меньше показателя 2021-го. В целом за год турпоток сократился на четверть. Основной причиной снижения количества отдыхающих власти называли прекращение авиасообщения.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.