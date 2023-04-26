Визовые центры Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Исландии, Италии, Мальты, Хорватии и Швейцарии будут закрыты 1, 8 и 9 мая.

Визовые центры Испании, Португалии и Франции не будут работать 1 и 9 мая.

Кипр не входит в Шенгенскую зону, а россияне в настоящее время могут оформить для его посещения либо национальную визу, либо въехать по действующему многократному шенгену или визу Болгарии/Румынии. Посольство Кипра в Москве закрыто 1 и 9 мая.

Визовые центры Норвегии и Швеции закрыты с 29 апреля по 1 мая, и с 6 мая по 9 мая.

Визовые центры Словении не работают 1-2 и 8-9 мая.

Как отметили в ассоциации, в среднем оформление шенгенской визы в Москве, в зависимости от страны Евросоюза, занимает 2,5-3 недели. Получение шенгенской визы в Грецию и национальной визы Кипра при бронировании туров у аккредитованных туроператоров займет примерно 5 рабочих дней.