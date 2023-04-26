"Мы никого не будем принуждать в этот раз. Мы не будем вводить каких-то дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

По ее словам, "все очень хорошо осведомлены о том, как нужно защититься".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ выявлено несколько случаев заболевания новым подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", который, по предварительным данным, является более заразным, но протекает в более легкой форме.

Позже Попова сообщила, что в ведомстве ожидают подъема заболеваемости "Арктуром" в конце мая.