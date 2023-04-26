Последний раз компания заканчивала отчетный год с чистой прибылью в доковидном 2019 году (140 млн рублей).

В 2022 году выручка авиаперевозчика уменьшилась на 8,1%, до 10,02 млрд рублей себестоимость — на 7%, до 12,17 млрд рублей. Валовый убыток сократился на 1,2%, до 2,16 млрд рублей.

На фоне заметных управленческих и коммерческих расходов (в 2021 году не фиксировались) убыток от продаж вырос почти на 33%, до 2,9 млрд рублей. Одновременно прочие доходы выросли в 1,9 раза — до 4,8 млрд рублей, прочие расходы — в 1,8 раза, до 1,03 млрд рублей. В результате компания получила доналоговую и чистую прибыль.

Как сообщалось, 2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, 2020 год — с убытком 2,8 млрд рублей и выручкой 7,4 млрд рублей.

АК "Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". Флот авиакомпании состоит из четырех SSJ 100 (три находятся в летном состоянии, один — в разукомплектованном). Кроме того, по данным Росавиации, на конец сентября 2022 года в сертификате эксплуатанта компании числились по четыре Boeing 737 и Bombardier.