Результаты исследования, опубликованные в среду на портале, показывают, что путешествовать по России во время праздничных выходных собираются 4% сограждан.

Согласно опросу, каждый второй (52%) проведает праздники у себя дома, почти каждый пятый (19%) — на даче, 3% респондентов планируют отдохнуть на природе, в гости пойдут 1% россиян, 3% участников опроса выбрали другие варианты времяпрепровождения, 6% опрошенных пока не определились со своими планами.

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) будет работать в период майских праздников.

Опрос был проведен 18-25 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 357 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.