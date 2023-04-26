Полеты осуществляются на самолетах Airbus A330-200 и A321neo.

Рейсы из Красноярска будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет в 7:40 по местному времени, прилет в 10:40, из Антальи — по вторникам, четвергам и субботам, вылет в 17:00 по местному времени, прилет в 5:40.

Сетка рейсов по данному направлению расписана до конца октября.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, кроме Southwind Airlines полеты из Красноярска в Анталью планирует авиакомпания AZUR Air, они стартуют с 14 мая.

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Анталье.