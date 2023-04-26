"Уже заявились на строительство еще 9 инвесторов. Сегодня в Минэкономразвития проходил отбор инвесторов для первой очереди (строительства курорта — ИФ)", — сказал Меняйло.

Он отметил, что со всеми заинтересованными лицами согласован выход на стройплощадку. Кроме того, генподрядчик подтвердил поставку канатных дорог.

Как сообщалось, потенциальные инвесторы смогут создать на строящемся всесезонном курорте "Мамисон" в Северной Осетии почти 900 мест размещения, парковку, пешеходный мост и большой парк развлечений. В настоящее время на "Мамисоне" свободно четыре земельных участка, на которых есть возможность построить гостиницы, рестораны и кафе, создать комфортные зоны отдыха.

На первом свободном участке планируется строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса на более чем 200 мест размещения. Инвестор сможет обустроить прогулочную зону с восточной стороны долины реки Мамихдон. Благоустройством прогулочной зоны с запада Мамихдона займется резидент второго участка. Также по проекту он должен будет построить гостиницу на 180 гостей, рестораны и кафе.

Резидент третьего участка построит гостиничный комплекс и автомобильную парковку. Кроме того, на участке необходимо будет создать пешеходный мост через реку Мамихдон и облагородить прилегающую территорию.

По четвертому проекту на курорте появится большой парк развлечений. Он включит в себя веревочный парк и аттракцион, тюбинговые горки, кемпинг, зону для игры в пейнтбол, зиплайн, родельбан и скальный участок для занятий альпинизмом. На территории планируется построить апарт-отель на 350 человек.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".