"В Подмосковье уже с 29 мая стартует первая смена в детских лагерях, а всего в летний период в регионе будет работать более 100 загородных лагерей из которых пять палаточных. В первую смену будет открыто более 30 детских оздоровительных лагерей", — приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

Ведомство отмечает, что перед началом летних смен каждый лагерь проверит межведомственная комиссия, в которую входят представители администрации муниципалитета, социальной защиты, образования, силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардия), МЧС и другие (инспекция по труду).