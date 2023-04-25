"В период майских праздников мы традиционно наблюдаем увеличение потока гостей в регион — это туристы, дачники. Вся региональная система реагирования на чрезвычайные ситуации должна быть переведена на усиленный режим в этот период. Необходимо принять комплексные меры для соблюдения правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка", — заявил глава региона Игорь Руденя во вторник на расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности области.

Губернатор поручил уделить особое внимание мероприятиям в честь Дня Победы. Непосредственно во время проведения памятных и торжественных мероприятий будет обеспечено усиленное дежурство нарядов полиции, спасателей и бригад медиков.

Также в праздничные дни предстоит обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. В первую очередь это касается работы коммунальных объектов, общественного транспорта, медицинского обслуживания жителей. В больницах области предусмотрено дежурство врачей, будет задействовано необходимое количество бригад скорой медицинской помощи.

Кроме того, будет организована охрана мемориалов, патрулирование мест массового отдыха и водных объектов, поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки.