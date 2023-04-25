"Это очень сезонный и востребованный вид туризма, и, по нашим оценкам, его значимость будет расти. Средняя стоимость городского тура составляет 4,5 тыс. рублей в день на человека. Надо сказать, что средняя стоимость сити-туров выросла по сравнению с той, которая была на протяжении минувших трех-четырех лет. То есть минимальная стоимость начиналась от 8-9 тыс., а сейчас меньше чем за 12 тыс. комфортный отдых в другом городе невозможен", — рассказала она на презентации летнего туристического сезона Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.

Как отметила Ломизде, Москва, Петербург и Нижний Новгород пользуются повышенным спросом у туристов в организованном сегменте.

По данным АТОР, средняя стоимость туров в Санкт-Петербург составляет 12-17 тыс. рублей, в Москву – 12-15 тыс. рублей, в остальные города России – 12-14 тыс. рублей. Обычно российские туристы едут в другие города России на 4 дня.

"В целом все сити-брейки, городские туры, выезды на выходные в другие города занимают примерно 20-30% в общем объеме продаж у туроператоров. В самостоятельном туризме эта доля чуть выше – порядка 35-40%. Потому что это тот вид туризма, которым не заменяют море, а дополняют его. Морской отдых остается основным путешествием", — пояснила Ломидзе.

Кроме того, по оценкам туроператоров, в городских поездках существенно выросла доля семейных туристов. "Она всегда была немаленькой – 30-40%, но сейчас это около 50%", — добавила эксперт.

Согласно презентации АТОР, средний возраст туристов в сити-турах – 45 лет, 60% путешественников – женщины.

По данным ассоциации, среди самых востребованных городов России для экскурсионных поездок в 2023 году – Петербург, Москва, Казань, Калининград, Самара, Нижний Новгород, а также Тула, Псков, Ярославль. При этом чаще всего путешествуют туристы из Москвы.